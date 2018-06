Fiamme all'interno di un locale del Comune: sul posto i Vigili del Fuoco

Sul posto diverse squadre di intervento dei pompieri

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari nel Comune di Sinnai in via Piave per l'incendio all'interno dello scantinato di una struttura in concessione all'amministrazione comunale.

Gli operatori coordinati dalla Sala Operativa del 115 sono tempestivamente intervenuti e hanno localizzato l'incendio: le fiamme hanno avvolto materiale cartaceo, tende, materiale plastico e mobili. Si sta operando anche con l'utilizzo di un elettro ventilatore per favorire la fuoriuscita del fumo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre automezzi, la Squadra sta operando con un APS (Autopompa Serbatoio) supportata da un Autobotte e un Carro ARA (carro Autorespiratori per il ricambio dell'aria e maschere, utilizzati dagli operatori VVF per operare all'interno della struttura. L'intervento è ancora in corso. Sul posto anche i Carabinieri. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.