A folle velocità inseguito dai Carabinieri: si schianta e viene arrestato

L’episodio è avvenuto stasera

Di: Alessandro Congia

Intorno alle 20, un equipaggio della Radiomobile ha ingaggiato un inseguimento in via Cadello con un pregiudicato, classe 1983, che terminava in via Is Mirrionis con una collisione, in quanto rimaneva incastrato tra la gazzella del 112 e alcune auto in sosta.

Molto probabilmente il giovane guidava sotto effetto di alcol. Sul posto anche la Polizia Municipale per rilievi, mentre i militari dell’Arma hanno proceduto all’arresto del 35enne per resistenza.