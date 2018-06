Oristano a 'luci rosse', 7 appartamenti sequestrati. Indagato anche un anziano 81enne

150 ragazze coinvolte, sei persone denunciate. Tra i proprietari degli immobili, dove c’era un proficuo giro di prostituzione, anche un’ex guardia carceraria in pensione

Di: Alessandro Congia

Un esposto anonimo, (certamente di un cittadino come tanti, ormai esasperato dal continuo viavai di clienti), un giro d’affari vertiginoso con le lucciole dentro le quattro mura che si alternavano di settimana in settimana con altre connazionali.

L’operazione denominata dai Carabinieri della Compagnia di Oristano si chiama “Albergo diffuso”: grazie al sequestro preventivo che viene disposta dal giudice su disposizione della Procura per impedire la reiterazione reato, sono stati messi i sigilli su sette appartamenti, di cui alcuni di proprietà di Giovannino Sanna, 81enne, pensionato della Polizia Penitenziaria, ora ufficialmente indagato.

Le case sequestrate si trovano in via Lanusei, quartiere del Sacro Cuore, via Aristana e Vinea Regum, nella zona di Sant'Efisio.