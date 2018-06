Fiamme nella notte, distrutto un furgone in sosta

L’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino

Di: Alessandro Congia

La chiamata sulla linea del 115 è arrivata poco prima delle tre, quando un furgone parcheggiato in via Fadda, a Quartu, era già letteralmente avvolto dalle fiamme.

Immediato l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco partita dal Comando provinciale di viale Marconi: sul luogo del rogo anche una pattuglia della Radiomobile Carabinieri.

Inutile come sempre stabilire le cause dell’incendio, molto probabile il gesto doloso di ignoti, ma non si esclude un eventuale corto circuito sul mezzo.