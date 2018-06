Cadavere in mare a Porto Rotondo, interviene la Guardia costiera

Secondo i primi accertamenti il corpo sarebbe stato in mare da tempo

Di: Redazione Sardegna Live

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina nelle acque di Olbia. Il corpo senza vita era in mare nei pressi dell’isola di Soffi, tra la Costa Smeralda e Porto Rotondo, di fronte al golfo di Cugnana.

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera. Le forze dell’ordine non sono ancora risalite all’identità dell’uomo e alle cause del decesso. Si attendono ulteriori accertamenti, le condizioni del corpo, però, fanno pensare che fosse in mare già da diverso tempo.