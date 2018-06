Due donne investite sulle strisce pedonali: sul posto il 118

Sono state accompagnate nel nosocomio di Is Mirrionis, fortunatamente non versano in gravi condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Is Mirrionis. Una 73enne di Decimoputzu a bordo della sua Opel Agila, svoltava a destra dalla via Serbariu verso la via Quintino Sella investendo due donne cagliaritane rispettivamente di 70 e 53 anni, che attraversavano la strada.

Le due donne restavano lievemente ferite e venivano soccorse da un'ambulanza del 118 e trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.