Parcheggio-fantasma al Teatro Lirico. Anche Cristian Cocco di Striscia si occupa della vicenda

Un contenzioso tra il Comune di Cagliari e la ditta che ha realizzato i lavori in via Sant’Alenixedda, sono ‘tagliati’ circa 360 stalli di sosta in un quartiere ‘giungla’

Di: Alessandro Congia

“Dove trovare parcheggio”? Un simpatico e goliardico servizio satirico realizzato dalla troupe dell’inviato di Mediaset, Cristian Cocco (Striscia La Notizia) mette in risalto il problema su un area di 50mila metri quadri di piazza Nazzari. Nonostante nel 2011 ci sia stata l’inaugurazione di parco e parcheggi interrati, (intervento costato circa 6milioni di euro), l'opera è ferma ad un palo.

Finanziato nel 2000, il parco della Musica, è realizzato tuttora a metà: ad oggi sbarre di ingresso e cancelli dividono il rione e i parcheggi mai utilizzati. Dalla Regione sono in arrivo 250mila euro per completare agibilità e lavori nel sotto piano della beffa.

VIDEO: http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/cagliari-parcheggio-fantasma_36614.shtml