Minaccia la madre con un coltello, ragazza 26enne fermata dai Carabinieri

La ragazza è stata convinta a desistere: ora sarà attivato il regime di cura con il tso

Di: Alessandro Congia

Alle ore 11 i militari della locale stazione unitamente a quelli dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri, intervenivano in una casa in via Pirandello, dove poco prima una ragazza, S.F. cl.1992, in preda ad una violenta crisi depressiva, dopo aver minacciato con un coltello la propria madre convivente, che immediatamente si rifugiava fuori dall'abitazione, si rinchiudeva in casa rifiutando l'accesso a chiunque tentasse di entrare.

Dopo alcuni minuti i militari convincevano la donna ad aprire la porta, consentendo l'ingresso dei sanitari del 118 che provvedevano alle cure del caso e all'attivazione di un trattamento sanitario obbligatorio.