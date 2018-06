L’Adesione al progetto “Itinerario del Romanico in Sardegna” in Consiglio comunale

La seduta è convocata per martedì 12 giugno alle 17.00

Di: Antonio Caria

Sarà l’adesione alla Associazione dei Comuni dell’ “Itinerario del Romanico in Sardegna” al centro del Consiglio comunale che il Sindaco di Siligo, Mario Sassu, ha convocato per martedì 12 giugno alle 17.00, presso la nuova sala consiliare in via Francesco Cossiga.

Il progetto ha, come finalità, la valorizzazione turistica delle Chiese sarde edificate in Sardegna tra l’undicesimo e il quattordicesimo secolo. Tra i paesi che hanno già aderito, anche quello di Borutta e vede come comune capofila, quello di Santa Giusta.

Gli altri punti all’ordine del giorno riguardano la lettura e l’approvazione dei verbali della seduta precedente, lo scioglimento della Convenzione di segreteria con Uri e Siligo e la costituzione, con la conseguente approvazione della convenzione, in forma associata dell’Ufficio di segreteria comunale con quello di Sennori.

In agenda, anche l’aggiornamento del contributo di costruzione commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione nei provvedimenti edilizi.