Ritrovato il pensionato nuorese scomparso: in stato confusionale, ma sta bene

I Carabinieri lo hanno raggiunto a Oliena

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Nuoro e di Oliena dal pomeriggio di ieri sono stati impegnati nella ricerca di una persona di cui non si avevano più notizie.

L’uomo, un 75 enne residente nel capoluogo barbaricino, è uscito di casa con l’auto senza una meta precisa.

E’ stata la figlia, preoccupata perché il padre non faceva rientro a casa, a dare l’allarme. Immediate le ricerche da parte dei Carabinieri che hanno diramato la notizia a tutti i Comandi dell’Arma.

I militari hanno ritrovato il pensionato intorno alle 23:30. Era a Oliena, in località Monte Corrasi, in stato confusionale. L’uomo, ancora spaventato, è stato accompagnato alla guardia medica per constatare lo stato di salute. In seguito ha poi riabbracciato la figlia preoccupata ma felice.