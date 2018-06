Sorpresi in auto con fucile e munizioni: in arresto due pregiudicati

I militari della Radiomobile hanno operato il fermo a Sant’Isidoro

Di: Alessandro Congia

Nella nottata odierna, in località Sant'Isidoro di Quartucciu, i militari dell'Aliquota operativa del Norm della Compagnia di Quartu Sant'Elena, hanno tratto in arresto per detenzione e porto illegali di armi e munizioni Roberto Matta, 40enne, con precedenti di polizia di Selargius e Damiano Contini, 32enne con precedenti di polizia, di Sinnai.

I militari operanti, ambito mirato servizio contro la caccia di frodo, hanno rinvenuto nella disponibilità dei predetti, occultato all'interno di una autovettura Fiat Panda (in uso a Matta), un fucile calibro 12, marca Bernardelli, con matricola abrasa, vario munizionamento e materiale per la caccia di frodo.

I predetti, al termine delle formalità di rito, sono stati trattenuti presso le camere si sicurezza della Compagnia di Quartu Sant'Elena, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.