Droga e 35mila euro in casa: in arresto giovane spacciatore

Cocaina, hashish, marijuana e denaro 'sporco', frutto dello smercio dello stupefacente

Di: Alessandro Congia

Cinquanta grammi di cocaina, un etto di hashish, un chilo e mezzo di marijuana e 35 mila euro in contanti: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato Giorgio De Agostini, 27 enne, disoccupato e pregiudicato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale per confezionare la droga, è stato sequestrato a Seargius, a Su Planu. Il pusher è rinchiuso in una cella a Uta.