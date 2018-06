Mediaworld trasferisce dipendenti di Sassari a Milano

La protesta "Impossibile sostenere le spese di vitto e alloggio"

Di: Redazione Sardegna Live

I dipendenti del punto vendita Mediaworld di Sassari si trovano loro malgrado, da tre anni, al centro di una vertenza nazionale culminata nei mesi scorsi con l'annuncio da parte della società Media Market di voler licenziare il 20% della forza lavoro.

Sarebbero una decina i posti di lavoro a rischio nel punto vendita situato all’interno del centro commerciale Auchan. Ieri, 6 giugno, alcuni dipendenti hanno poi ricevuto una lettera con cui l'azienda annuncia loro il trasferimento in uno dei punti vendita di Milano. Il trasferimento sarebbe previsto già per fine luglio, dal momento in cui il contratto di solidarietà che regola i rapporti fra la Media Market e i lavoratori scadrà il 30 giugno.

Pierfranco Piredda, della segretaria generale Fisascat Cisl di Sassari, spiega: “E’ un chiaro intento che porterà il lavoratore a licenziarsi per l'impossibilità di poter affrontare le spese di vitto e alloggio fuori dalla Sardegna”.

“Se anche avessero un contratto full time, cosa che attualmente non è, i lavoratori non riuscirebbero a sostenere il trasferimento in un'altra sede. In questo modo l'azienda sta infliggendo un ulteriore colpo all'economia e al lavoro nel sassarese. Lotteremo al fianco dei lavoratori sino all'ultimo respiro”.