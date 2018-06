Sabato 9 giugno gara di carabina ad aria compressa 4.5

La competizione è promossa dal Comitato di San Pietro di Sorres 2018

Di: Antonio Caria

Il Comitato di San Pietro di Sorres 2018 di Borutta ha promosso, per sabato 9 giugno dalle 10.00, una gara di carabina ad aria compressa 4.5 che avrà luogo presso il cortile delle ex scuole elementari.

Il regolamento prevede un’età minima di partecipazione di 12 anni, sotto la responsabilità di un genitore. Il bersaglio sarà collocato a una distanza di 10 metri. Previsti 5 tiri che dovranno essere sparati entro un tempo massimo di 3 minuti. Il tiratore non potrà usufruire dell’uso del bancone. Saranno escluse le carabine con serbatoio a gas o co2, ottiche, diottre o altri congegni di mira non standard.

Sarà calcolato il punteggio migliore quando il foro del piombino è tangente o supererà la linea. Le contestazioni andranno fatte solo al momento del conteggio del cartellino, il quale sarà posizionato e rimosso da un giudice di gara.

Il vincitore sarà decretato dal punteggio massimo dei tre cartellini. In caso di parità avrà luogo lo spareggio con 5 piombini e 1 cartellino che saranno forniti dagli organizzatori. Qualora prosegua la situazione di stallo, si andrà avanti a colpo singolo.

La prima iscrizione (compreso il pranzo) avrà un costo di 5 euro (cartellino con 5 piombini) mentre 3 euro con 5 piombini forniti dalla direzione. Al primo classificato andrà una carabina Diana 21, al secondo una pistola gatto, al terzo un’ottica 4x32 gatto, al quarto una fodera per carabina, al quinto degli bersagli spinner, al sesto una fionda, al settimo 5 spine mentre all’ottavo 3 spine.

Per la categoria “Locali”, i premi consisteranno in una carabina Umarex 32 (primo classificato), 10 spine (secondo) e 5 spine (terzo). Alla vincitrice della categoria “Donna” andrà un buono pizza per 4 persone. Maggiori informazioni ai numeri 3467860940 (Paolo) e 3408235034 (Marco). Le adesioni scadranno alle 18.00 mentre la gara terminerà alle 20.00.