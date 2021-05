Confronto Regioni su misure zona bianca rafforzata

Conferenza governatori e poi vertice con Governo

Di: Redazione Sardegna Live

Il Presidente Massimiliano Fedriga ha convocato per oggi la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle 14.30. All'ordine del giorno la preparazione dell'incontro con il Governo delle 16 su DL Semplificazione e dl Governance Pnrr ed una riflessione ulteriore sulle linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, già licenziate dalla Conferenza delle Regioni. Nella stessa riunione la Conferenza si confronterà anche per valutare l'opportunità di "definire indicazioni e misure comuni per la zona bianca".

In vista della possibile promozione di tre regioni nella fascia di rischio più bassa (Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna) gli stessi governatori corrono ai ripari per non rischiare di tornare indietro. L'idea è quella di introdurre nuovi meccanismi condivisi a livello nazionale affinché sia tutelata la continuità delle aperture nei territori che hanno la più bassa diffusione del virus. L'ipotesi è quella del coprifuoco alle 24 (attualmente n zona bianca non c'è coprifuoco) e di altre misure anti-assembramento sulla movida, come l'obbligo di consumare solo seduti ai tavolini di bar e ristoranti all'aperto senza sostare in piedi davanti ai locali. Se queste sono ipotesi, sembra invece certa l'intenzione - nel caso si finisca nuovamente in zona gialla - di rientrare in area bianca senza dover aspettare necessariamente tre settimane consecutive, qualora i dati lo consentano.

Alcuni dei nodi si scioglieranno in queste ore proprio in occasione del vertice tra i governatori a cui seguirà un incontro con l'Esecutivo.

Sardegna numeri da zona bianca La Sardegna conferma il trend da zona bianca, con 28 nuovi casi nell’ultimo aggiornamento a fronte di 7.486 tamponi, con un tasso di positività dello 0,37%. e un solo nuovo decesso. Ma la curva epidemiologica in discesa è data anche dalle vaccinazioni che nell'Isola arrivano a quota 799.829, con oltre un terzo della popolazione residente già vaccinata almeno con la prima dose.