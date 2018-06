I canti dell’Ortobene trionfano a Vittorio Veneto

Il Coro diretto da Alessandro Catte conquista la vetta del Concorso Corale “Città della Vittoria”

Di: Roberto Tangianu

La storia del Coro Ortobene di Nuoro è un libro aperto e sempre ricco di emozioni. L’ultima pagina, in ordine cronologico, registra l’ennesimo trionfo della formazione diretta da Alessandro Catte, che a Vittorio Veneto ha conquistato la vetta della 52° edizione del Concorso Corale “Città della Vittoria”.

La manifestazione, nata nel 1966, negli anni ha consolidato il suo prestigio grazie alla partecipazione delle più autorevoli formazioni provenienti da tutta Italia e alla presenza di giurie qualificate individuate dal comitato artistico.

Il sodalizio nuorese ha vinto il premio di categoria, imponendosi su una serie di formazioni corali di altissimo livello provenienti da diverse parti d’Italia e iscritte nella sezione “polifonia di ispirazione popolare”.

<<Il riconoscimento che ci arriva da Vittorio Veneto e da quello che per molti è considerato uno dei Concorsi Corali più importanti in assoluto segna un altro momento significativo del nostro percorso – dice Alessandro Catte –. Il pubblico ha apprezzato A duruseddu, Unu ballu pilicanu, A coro Canta e sa Nugoresa, mentre la straordinaria Giuria di qualità ha ritenuto che dovessimo essere noi a marcare l’Albo d’oro dei vincitori>>.

La vittoria d’oltre mare arriva subito dopo il grande successo ottenuto al Teatro Eliseo di Nuoro in occasione della decima edizione di Canti dall’Ortobene, che ha “mescolato” i canti e le voci del Coro con la bellezza dei suoni prodotti dall’Orchestra sinfonica della Sardegna, un evento di altro profilo tecnico e artistico che ha passato in rassegna 12 brani composti e orchestrati da Alessandro Catte, generando un prodotto di ampio respiro destinato a nuovi approdi nel futuro.

<<Il palco di Vittorio Veneto per noi è stato il luogo di un fortunato ed emozionantissimo “ritorno” – prosegue Catte –. Nel 1995 ero direttore soltanto da pochi anni e ricordo con piacere l’entusiasmo con cui ci venne assegnata anche in quell’occasione la vittoria sia del premio di categoria che del “Gran Premio Efrem Casagrande” riservato ai primi classificati di ogni categoria>>.

Alessandro Catte ha condotto alla vittoria il Coro che dirige anche nei concorsi regionali che si sono svolti a Ozieri (dove ha conquistato il primo premio in due distinte edizioni), a Sarule e, in tempi più recenti, a Orgosolo, a riprova di un lavoro di ricerca e di qualità che caratterizza costantemente l’attività del Coro Ortobene, capace di delineare inedite soluzioni per tutta la coralità di ispirazione popolare sarda con riferimento particolare a Nuoro, luogo in cui nasce.