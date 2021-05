Estate. Con Corsica Sardinia Ferries fino al 30% di sconto su passeggeri, auto e moto

La promozione è valida per i collegamenti con Corsica, Sardegna e Isola d’Elba

Di: Redazione Sardegna Live

La Corsica Sardinia Ferries lancia un’offerta per le prenotazioni effettuate dal 26 maggio al 10 giugno 2021 e per viaggi fino al 30/11/2021, su passeggeri e veicoli. Lo sconto immediato è fino al 30%. La promozione – spiega la Compagnia di navigazione - è valida per i collegamenti con Corsica, Sardegna e Isola d’Elba. Lo sconto fino al 30% è disponibile su moltissimi viaggi diurni e notturni, su passeggeri, auto e moto e permette di pianificare, con serenità, le prossime vacanze estive, grazie all’opzione flessibilità, che consente modifiche a volontà”.

L’offerta è valida sulle tariffe di passeggeri e veicoli (auto e moto), tasse e diritti esclusi. La promozione è valida su moltissimi viaggi, non è retroattiva ed è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti. I biglietti emessi in questa tariffa sono flessibili, quindi modificabili a volontà e rimborsabili fino al 90%.