Hashish e bilancino di precisione, nei guai pusher 34enne

Addosso e nella sua abitazione è saltata fuori la droga

Di: Alessandro Congia

Nella tarda mattinata odierna a Selargius, ambito mirato servizio antidroga, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Alessandro Cappai, 34enne, disoccupato del posto, con precedenti di polizia.

I militari operanti, al termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità del predetto sei pezzi di hashish per un totale di 10 grammi circa, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente. L'arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata di domani dall' A.G., informata dalla Stazione di Selargius che procede. L'operazione rientra in una mirata attività antidroga della Stazione di Selargius, che ha già portato all'arresto di tre persone nell'ultima settimana.