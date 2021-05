Nuoro. Morta la donna ricoverata per trombosi

Disposta l'autopsia per capire se ci sia un legame o meno con la vaccinazione, avvenuta 25 giorni prima

Di: Redazione Sardegna Live

Martedì scorso era stata ricoverata all’ospedale San Francesco di Nuoro per una trombosi massima sopraggiunta 25 giorni dopo essere stata sottoposta al vaccino Astrazeneca.

Raimonda Siotto, 73enne originaria di Lollove, è stata dichiarata morta sabato e i familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi. La notizia si legge su L’Unione Sarda oggi in edicola. Il quotidiano spiega che per questa mattina è stata disposta l’autopsia per capire se ci sia un legame o meno con la vaccinazione.

“La donna – si legge – che soffriva di una leggera ipertensione, era stata rassicurata dai medici sulla possibilità di ricevere la dose di Astrazeneca senza complicanze”. Venticinque giorni dopo avrebbe lamentato l’insorgere di un’encefalite. Da lì il ricovero nel reparto di Rianimazione.