Cagliari, da domani protagonista del “Grande viaggio insieme Conad”

Sino a sabato 9 giugno tre giorni di musica, incontri, degustazioni e sport sociale. Gli assessori Cilloccu e Secchi: “Tocca trasversalmente tutte le componenti sociali della città”.

Di: Alessandro Congia

Marzia Cilloccu e Ferdinando Secchi con Carlo Argiolas e Michele Orlandi. I primi rappresentanti dell’esecutivo cittadino, i secondi dirigenti nazionali di una cooperativa di migliaia di imprenditori con punti vendita in tutta Italia.

Sono loro stamani a incarnare la collaborazione tra pubblico e privato che da domani vedrà Cagliari protagonista con una tre giorni di musica, incontri, dibattiti, cooking show, degustazioni e sport sociale del “Grande viaggio insieme Conad”.



“L’iniziativa coinvolge trasversalmente tutte le componenti sociali della città”, hanno sottolineato l’assessora alle Attività produttive e Turismo, Cilloccu, e l’assessore alle Politiche sociali e Salute, Secchi. “Non soltanto perché promossa da uno fra i principali operatori economici dell’Isola che ha fatto delle eccellenze agroalimentari regionali uno dei suoi punti di forza, ma perché è impegnato quotidianamente in un percorso sostegno alle fasce più deboli della società, migliorandone la coesione”. Dello stesso avviso anche il presidente della Commissione Attività produttive Lino Bistrussu.



Tra l’Auditorium comunale e i campi di Monlentargius, tanti i luoghi toccati dalla manifestazione. Tra questi anche la Casa di riposo per anziani “Vittorio Emanuele II” che sabato 9 giugno (dalle 11) farà da cornice anche al concerto de “I solisti del sesto armonico” diretti dal maestro Peppe Vessicchio, a cui seguirà un buffet pranzo offerto da Conad a tutte donne e gli uomini ospiti della struttura. Sempre nella giornata di sabato (dalle 9,30) l’impianto sportivo di via Lubich “Una mattina di sport”, con i ragazzi di diverse scuole cittadine, le famiglie e persone affette da disagio mentale.



Si comincia però giovedì 7 dagli incontri con gli studenti del Bacaredda, ai quali il sociologo Aldo Bonomi dell’istituto Aaster proporrà un momento di confronto e formazione sul tema della riscoperta del senso civico e sul valore della comunità.



Come stanno cambiando le comunità in quale direzione? Per rispondere a questa domanda, Conad ha incaricato l’istituto di ricerca Aaster di condurre uno studio sulla realtà locale, con l’obiettivo di ricostruire le dinamiche che la attraversano in questi tempi di profonde trasformazioni sociali, culturali ed economiche. I risultati della ricerca verranno presentati e saranno oggetto di dibattito venerdì 8 giugno. Al pomeriggio a partire dalle 17 all’Auditorium Comunale l’incontro, “Persone, Comunità e Valori”; oltre al sociologo e direttore Aaster Aldo Bonomi, dell’amministratore delegato Conad Francesco Pugliese, è previsto anche l’intervento del sindaco Massimo Zedda. E dalle 21 il concerto de “I Solisti del Sesto Armonico” diretti dal maestro Peppe Vessicchio.

Per Michele Orlandi direttore rete Conad del Tirreno “legarsi al territorio e all’italianità significa anche promuoverne i valori fondanti”. A spiegare il programma del “Grande viaggio insieme Conad” anche Carlo Argiolas, vice presidente Conad del Tirreno e socio di Cagliari.

INFO E PROGRAMMA COMPLETO: https://ilgrandeviaggioinsieme.conad.it/tappe/cagliari