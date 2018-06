Evade dai domiciliari, gli agenti lo riconoscono in strada: arrestato

Il 44enne pregiudicato è stato individuato intorno alle 20

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, mediante la costante vigilanza di tutte le zone della città, gli Agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto Tonello Cau, 44enne, cagliaritano, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di evasione.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 20 di ieri, quando un equipaggio della Squadra Volante, nel transitare in Via Mandrolisai, ha visto un soggetto, noto ai poliziotti in quanto pregiudicato e sottoposto alla misura detentiva degli arresti domiciliari, mentre percorreva la via a piedi dirigendosi verso la Via Seruci, bloccandolo immediatamente e sottoponendolo a controllo. Tratto in arresto, nella mattinata odierna, è previsto il processo con rito per direttissima.