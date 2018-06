Esenzioni ticket sanitari: scoperte quattro false dichiarazioni

Sanzioni per circa 10 mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Continua l’attività della Guardia di Finanza di Nuoro diretta al contrasto del frequente indebito ricorso all’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari da parte di persone che, pur dichiarando di averne diritto, risultano avere redditi ben al di sopra dei limiti fissati dalla legge.

A seguito di approfondite indagini, ancora in corso, i finanzieri della Compagnia di Nuoro hanno scannerizzato una vasta platea di beneficiari nuoresi che, attraverso il meccanismo dell’autocertificazione, ha attestato una situazione reddituale non corrispondente alla realtà, riuscendo a sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle prestazioni sanitarie ricevute.

Le attività investigative sul diffuso e dannoso sistema di indebito accesso al beneficio dell’esenzione, avrebbero permesso di individuare quattro responsabili nei confronti dei quali sono state irrogate sanzioni per circa 10 mila euro, nonché l’obbligo di rimborsare quanto indebitamente percepito.

Le attività di controllo coordinate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza barbaricino andranno avanti al fine di garantire l’effettivo sostegno alle fasce più deboli della popolazione, evitando il dannoso dispendio di risorse nazionali.