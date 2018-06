Santissima Trinità, cavi elettrici a penzoloni e trappole per i pazienti

La situazione all’interno del nosocomio di Is Mirrionis, a Cagliari

Di: Alessandro Congia

Alberi a rischio crollo e rami cresciuti tra le linee dell’energia elettrica. I grossi fili dell’impianto per la fornitura di illuminazione che sono sospesi da due passi dai reparti.

E’ la situazione di pericolo nell’ospedale Santissima Trinità, nel cuore di via Is Mirrionis. Il grido d’allarme arriva dal consigliere regionale Edoardo Tocco (FI) che rimarca: “Le condizioni di sicurezza all’esterno della struttura sanitaria sono totalmente inosservate”.

Una trappola per pazienti e visitatori del nosocomio cagliaritano: “La ragnatela dei cavi sospesi tra gli alberi o gli impianti lasciati come ciondoloni, agganciati a due passi dai reparti senza opportune condotte – conclude Tocco, che presenterà un dossier davanti alla commissione salute dell’aula di via Roma – rappresenta un gosso pericolo, con il rischio che i cavi possano da un momento all’altro spezzarsi, cadendo all’interno dei corridoi esterni e determinando dei danni all’impianto elettrico dell’ospedale”.