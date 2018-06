Elezioni Amministrative 2018: commissariati i Comuni di Putifigari, Ortueri, Magomadas, Austis e Sarule

Accolta la proposta dell’Assessore Erriu. I commissari saranno effettivi dall’11 giugno

Di: Antonio Caria

La Giunta Regionale della Sardegna, su proposta dell’Assessore Cristiano Erriu, ha nominato i commissari straordinari dei Comuni di Putifigari, Ortueri, Magomadas, Austis e Sarule nei quali non sono state presentate liste per le elezioni amministrative in programma domenica 10 giugno.

Si tratta di Giovanna Dedola (Putifigari), Giovanni Maria Retanda (Ortueri), Paolo Puddu (Magomadas), Maria Domenica Porcu (Austis) e Felice Corda (Sarule).

Le nomine saranno ratificate dal Presidente Francesco Pigliaru e saranno effettive da lunedì 11 giugno.