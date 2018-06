Ritrovate dai Carabinieri le due minorenni scomparse da Cortoghiana e Domusnovas

La storia a lieto fine per le due ragazzine, apprensione per le rispettive famiglie

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri delle Compagnie di Iglesias, Carbonia e Dolianova, sin dalla tarda serata di lunedì sono stati impegnati nelle ricerche di due minorenni il cui allontanamento è stato denunciato dalle rispettive mamme presso la Stazione di Cortoghiana e Domusnovas. Le due ragazze, 16 e 15 anni, dopo aver passato il ponte del 2 giugno insieme si sarebbero dovute presentare a scuola nella mattinata di ieri, all’istituto alberghiero di Iglesias. Solo in serata i genitori, non vedendole rientrare e non riuscendo a contattarle telefonicamente si sono rivolte ai militari.

I Carabinieri, hanno immediatamente attivato il piano di ricerca provinciale è indagato sugli ultimi spostamenti delle due. grazie anche alla collaborazione di amici e conoscenti i militari hanno ricostruito la rete degli ultimi avvistamenti, uno in particolare nella serata di ieri ad Ussana.

Proprio ad Ussana si sono concentrati gli sforzi ed alle ore 14 circa odierne i Carabinieri di Monastir hanno rintracciato le due minorenni. Sono ancora da chiarire i motivi che hanno spinto le due ragazze alla fuga, saranno svolti tutti gli accertamenti del caso anche grazie all’ausilio degli assistenti sociali dei rispettivi Comuni di residenza; le due minorenni stanno bene e sono ancora in corso le operazioni per riaffidarle alle famiglie. Alle operazioni ha contribuito anche personale del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Cagliari.