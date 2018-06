Residenti solerti, spostano l’auto ma la spazzatrice non passa da due mesi

Le polemiche in consiglio comunale, con un’interrogazione scritta del consigliere Alessandro Sorgia (Gruppo Misto)

Di: Alessandro Congia

“Ogni quarto lunedì del mese gli abitanti di via Puccini si dannano per lasciare libera la strada dalle auto, ma è già il secondo mese consecutivo che di mezzo per la pulizia della strada non se ne vede l'ombra”. Il caso è approdato a Palazzo Bacaredda su interessamento del consigliere comunale, Alessandro Sorgia: “Gli abitanti della zona sono seccati – sottolinea il consigliere - percepiscono il tutto come una presa in giro. Oltretutto dovrebbero girare con il calendario all'interno della propria autovettura per individuare il primo, secondo, terzo o ultimo giorno della settimana per evitare di sbagliare. Un sistema che crea molta confusione e sta incrementando il numero di multe per rimozioni in città e sta incidendo sulle tasche già vuote dei cittadini.

Si è molto precisi a rimuovere le auto se non si rispetta il divieto, ma diversamente non si è altrettanto precisi nel rispettare l'espletamento del servizio come da indicazione nei cartelli posti per strada. Chiedo al Sindaco di porre urgentemente rimedio ad una situazione che sta creando non pochi problemi”.