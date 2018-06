Tenta di rubare capi di abbigliamento: arrestata 44enne di Arzana

La donna è ora agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, intorno alle ore 13, gli agenti delle volanti del Commissariato di Tortolì, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, in funzione antirapina, hanno arrestato una 44enne arzanese, che sarebbe stata colta dal titolare di un negozio di abbigliamento di Tortolì nell’atto di sottrarre furtivamente diversi capi di vestiario.

Nello specifico, come riferito dalla Polizia, il commerciante è stato attratto dal singolare comportamento della cliente che, dopo aver scelto e provato diversi abiti, è uscita dai camerini e ha riposto soltanto alcuni capi. Il titolare, con l’aiuto degli altri clienti, in particolare anche di un agente della sezione operativa navale della Guardia di Finanza dI Arbatax, libero dal servizio, ha fermato la signora chiamando immediatamente il 113. Ai poliziotti intervenuti sul posto la donna ha confessato di aver sottratto alcuni capi di abbigliamento nascondendoli nella sua borsetta, mentre le placche antitaccheggio occultandole all’interno delle tasche di alcuni jeans esposti per la vendita.Gli agenti della squadra volante hanno sequestrato la refurtiva e identificato la donna, che è arrestata per furto aggravato. Su determinazione dell’Autorità Giudiziaria, la 44enne è ora agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.