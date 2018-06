Maurizio Frau, il maestro della cioccolata: “Al World Chocolate Masters rappresenterò la mia terra”

Il giovane cagliaritano si metterà in gioco per il titolo del miglior chocolatier del mondo: “Sarà certamente una sfida ardua, ma non voglio deludere chi ha creduto in me, vedendo ogni giorno la mia crescita professionale”

Di: Alessandro Congia

La bandiera dei Quattro Mori vuole rappresentarla con orgoglio in un contest importante, (in Francia), tanto che al World Chocolate Masters sarà l’unico finalista italiano: già maitre chocolatier d'Italia il suo recentissimo traguardo, ora il 33enne cagliaritano punta in alto: "Futropolis è un tema più visionario che mai, richiede grande creatività e capacità eccellenti, quindi inizia adesso un vero allenamento" si legge nella sua scheda di presentazione degli artisti in gara al worldchocolatemasters, l'unica competizione al mondo dedicata alla creatività individuale dei cioccolatieri e pasticceri con il cioccolato.

È una piattaforma straordinaria per i futuri chef provenienti da tutto il mondo per condividere il loro talento con il mondo. Più che mai, questa settima edizione si concentrerà sull'innovazione e sulla creatività, poiché il mondo della gastronomia cambia a un ritmo incredibile. Il tema "Futropolis" di questa edizione sfida tutti i finalisti a pensare al futuro della gastronomia del cioccolato. Più specifico, come le città del futuro influenzeranno il modo in cui viviamo, consumiamo, facciamo scelte ... e ci godiamo il cioccolato.

La giuria in particolare sarà una ricerca di combinazioni di gusto eccitanti innovative con cioccolato, concetti di pasticceria all'avanguardia e un linguaggio di progettazione che definirà le future presentazioni di pasticceria e cioccolateria commerciali. Tuttavia, cercherà anche concetti che riducano la nostra impronta ecologica, portino cibo sano in tavola e diano nuovi impulsi alle tradizioni locali. Cambiare le preferenze dei consumatori, le tendenze e le nuove tecnologie saranno al centro delle sfide creative, presentate dai finalisti.

Lo chef Maurizio Frau ha impressionato i membri della giuria con un tema coerente di Futropolis, supportato da nuovi ed eccitanti abbinamenti di sapori. La sua costante attenzione ai dettagli, le decorazioni decise e la qualità costante gli hanno fatto guadagnare un posto prestigioso nella finale World Chocolate Masters.

Il 21 gennaio e il 22 gennaio 2018, l'Italia ha ospitato le Preselezioni nazionali per i World Chocolate Masters. 5 chef altamente qualificati si sfideranno per assicurarsi il loro posto speciale nella finale WCM. Durante tutta la competizione, la capacità di Maurizio di collegare concetti forti a interessanti combinazioni di sapori ha dimostrato il suo gusto infallibile e lo stile distintivo. I giudici gli hanno assegnato il meritato titolo di Maestro del cioccolato italiano.