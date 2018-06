Promossi il “Summer Sport 2018” e la colonia estiva

I servizi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni

Di: Antonio Caria

«Coloro che fanno distinzione fra intrattenimento ed educazione forse non sanno che l’educazione deve essere divertente e il divertimento deve essere educativo».

È con questo pensiero di Marshall McLuhan che il Comune di Bessude ha introdotto la colonia estiva di Bosa Marina, in viale mediterraneo, che si terrà dal 10 al 19 luglio. Per l’occasione, i bambini avranno modo di trascorrere le giornate all’insegna della magia, dell’avventura, del turismo, del teatro e dell’animazione.

Sempre per quanto riguarda l’estate, l’Amministrazione comunale guidata da Roberto Marras ha attivato il progetto estivo “Summer Sport 2018”, finalizzato alla pratica delle attiviutà ludico-sportive grazie anche all’installazione di una piscina. Questo Servizio è riservato ai ragazzi, residenti e non, dai 3 ai 14 anni che saranno suddivisi in base all’età.

Per entrambi i moduli di adesione sono disponibili presso l’ufficio dei Servizi sociali a partire da oggi 4 giugno dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il martedì e il mercoledì dalle 16.00 alle 17.00. Inoltre, il modulo potrà essere scaricato dal sito internet www.comune.bessude.ss.it.

La colonia estiva sarà garantita al raggiungimento di un numero minimo di 5 iscrizioni (scadenza 21 giugno) mentre il “Summer Sport 2018” di 30.