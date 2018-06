Via i cassonetti, strade con le mini-discariche da cartolina: cittadini in rivolta

Ecco la desolante situazione in alcune vie del centro abitato, dove al posto dei cassonetti eliminati dall’Amministrazione, c’è spazio per inciviltà e maleducazione

Di: Alessandro Congia

Non è certamente uno spettacolo degno di nota, ma è l’assurdo scenario cui i residenti tra via Duca di Genova e via Lentischio, a Pirri. Cumuli di buste con rifiuti di ogni genere, accatastati al posto dei cassonetti dell’indifferenziata: gli stessi abitanti della zona raccontano che, nonostante l’arroganza delle persone, l’immondezza rimane anche fino al giorno dopo.

Così, alla faccia del porta a porta e del nuovo sistema della differenziata, le regole non sono ben viste da alcuni cittadini. Cultura del menefreghismo, per alcuni, rabbia e amarezza invece per chi ha deciso di adeguarsi seguendo scrupolosamente le regole.