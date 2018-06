Francesca e quel bacio di Marco Carta: emozione unica per i pazienti della Charlibrown

Un concerto speciale, reso tale anche dall’affetto e dalla sensibilità del cantante sardo

Di: Alessandro Congia

“Emozionatevi con noi”, scrive in un post su Facebook, Manuela Ambu, dell’associazione Charlibrown. Sì, perché di emozione vera e autentica si trattava: quei minuti con lei, prima l’abbraccio e poi un bacio dato col sorriso a Francesca, una sua fan sfegatata.

Marco Carta a Pula, durante il suo concerto, ha fatto trascorrere alcune ore di spensieratezza al suo pubblico, ma ancora di più, ha dato una gioia immensa a quella ragazza, affetta da sindrome di down, di Soleminis, seduta in prima fila per ascoltare e cantare insieme al suo beniamino.

“Francy ufficialmente è la nuova fidanzata di Marco – scrive Manuela Ambu, dell’associazione cagliaritana - dopo la dichiarazione dal palco, non poteva mancare il bacio, la fortuna di aver un amico speciale, umile e sensibile come pochi. Tu hai ringraziato me li davanti al tuo pubblico ma il grazie va a te per la persona speciale che sei. Grazie amico mio per questa meravigliosa serata per me e per alcuni pazienti”.