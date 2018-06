Ubriaco danneggia due escavatori, denunciato dalla Polizia

Nella scorsa notte la bravata di un giovane nuorese, resosi responsabile di danneggiamento aggravato ai danni di due escavatori parcheggiati in Piazza Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Nello specifico l’uomo è stato ripreso mediante telefonino nell’atto in cui, con gesti lenti e incerti, verosimilmente dovuti allo stato di ebbrezza alcolica in cui versava, si avvicinava a due miniscavatori, parcheggiati in quella piazza. Il giovane, infatti, utilizzando le risultanze edilizie, ancora presenti sul posto, per il completamento dei lavori di realizzazione della rotonda, all’altezza dello Stadio “Frogheri”, ha lanciato diverse pietre contro i parabrezza dei mezzi mandandoli in frantumi.

Dalla visione delle immagini gli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Mobile della Questura Nuoro hanno prontamente riconosciuto il responsabile individuandolo in un giovane nuorese già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia specifici. Immediato il deferimento del giovane all’autorità giudiziaria.