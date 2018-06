Vacanza da incubo per un turista tedesco: i ladri prendono di mira la sua moto

Il turista ha avvisato i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Brutta sorpresa per un turista tedesco in vacanza a Cardedu. Nella notte scorsa, ignoti asportavano tramite la rottura dei bulloni di sostegno, una cassetta degli attrezzi di ingente valore, per la manutenzione della sua motocicletta, posizionato sopra un carrello per trasporto di moto.

Il centauro, ha richiesto l'intervento dei Carabinieri della locale stazione che hanno da subito avviato le indagini per risalire agli autori del furto.