Automobilista contromano si schianta su una Fiat 500: nessun ferito

L’episodio poteva avere un epilogo ben più grave

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Is Mirrionis. Un'auto, proveniente da via Abruzzi, accede contromano nella via Emilia e si scontra frontalmente con un altro veicolo che arriva nel giusto senso di marcia.

Un 50enne di Selargius, con la sua Hyundai i20, percorre via Emilia, contromano: inevitabile l'urto con una Fiat 500, condotta da un 70enne cagliaritano in regolare marcia.

Fortunatamente solo un grosso spavento per le persone, nessun ferito ma ingenti i danni ai veicoli. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge e le ambulanze del 118.