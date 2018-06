Ladro di telefonini, nei guai un 44enne extracomunitario

L’uomo, un 44enne, è stato fermato dai poliziotti

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Jakhveladze Manuchari, 44enne, georgiano. L’uomo risulta l’autore di un furto commesso nei giorni scorsi all’interno di un negozio di telefonia della città nel quale, dopo aver distratto il titolare, aveva asportato un telefonino ed essersi allontanato a bordo di un’auto.

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di risalire alla targa dell’auto che è risultata essere di proprietà di un autonoleggio sito all’aeroporto di Elmas ed essere stata noleggiata da un soggetto di nazionalità georgiana.

Grazie alla collaborazione del personale in servizio all’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’Aeroporto, i poliziotti della pattuglia moto-montata “Nibbio”, che con l’approssimarsi della stagione estiva hanno ripreso il pattugliamento e il controllo del territorio della città di Cagliari, hanno fermato ed identificato l’uomo.

Jakhveladze, tratto in arresto per reati inerenti la legge sull’immigrazione, è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di furto e di false attestazioni sulla propria generalità, a seguito di verifiche e riscontri sul nominativo è emerso che lo stesso in precedenti identificazioni, con le quali aveva dichiarato altri nomi e risultava essere destinatario del decreto di espulsione dal territorio dello Stato Italiano datato 06.03.2015, emesso dal Prefetto della Provincia di Pesaro Urbino che ne disponeva il divieto di reingresso nel territorio Italiano per 5 anni dalla data dell’effettivo allontanamento.

Inoltre, dal passaporto in suo possesso nonché dai numerosi visti aerei e terrestri apposti nello stesso, è stato accertato che l’uomo si era recato con certezza fuori dal proprio territorio, facendo quindi rientro prima dei cinque anni previsti dal decreto.