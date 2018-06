Colpo nella notte in una tabaccheria, bottino 30mila euro

I ladri sono riusciti ad accedere ai locali da una finestra retrostante

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti alle prime luci dell'alba in piazza Giovanni XIII° dove, al civico 11, ignoti nel corso della notte hanno perpetrato notte un furto con scasso nella rivendita di tabacchi antistante la piazza. L'ingresso dei ladri sarebbe avvenuta dal retro, attraverso una finestra.

Gli stessi avrebbero asportato 30mila euro circa in contanti, tabacchi e valori per altre svariate migliaia di euro in corso di quantificazione. I ladri hanno portato via anche il sistema di videosorveglianza del locale. I rilievi in atto sono eseguiti dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari. Le indagini sono in corso per cercare di risalire ai responsabili.