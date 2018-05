Luglio silighese all’insegna dello sport per bambini

Il progetto “SportCamp” è promosso dal Comune e dal Consiglio dei ragazzi

Di: Antonio Caria

Sarà un mese di luglio “Sportivo” nel paese di Siligo. Ciò grazie al lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale e dal Consiglio dei Ragazzi che hanno promosso uno “SportCamp” dedicato all’educazione sportiva dei giovani attraverso la pratica di vari sport, tra cui il nuoto, l’atletica e il calcio, coadiuvati da alcuni insegnanti qualificati.

L’iniziativa andrà avanti per 5 settimane (5 giorni) dalle 9.00 alle 13.00 ed è rivolta ai minori di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Le adesioni scadranno lunedì 11 giugno. La quota di compartecipazione per le famiglie è stata fissata in 25 euro. Il modulo d’iscrizione è disponibile presso l’ufficio Cultura e Sport negli orari di apertura al pubblico.