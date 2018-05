La Polizia incontra gli studenti delle scuole: “Imparate ad essere forti”

“Train ….to be cool”, per sensibilizzare i giovani in merito a quei comportamenti che possono mettere a rischio la propria incolumità, per una semplice disattenzione o per sfida tra adolescenti

Di: Alessandro Congia

La Polizia Ferroviaria è la specialità della Polizia di Stato impegnata a garantire la sicurezza di milioni di persone che ogni giorno si muovono in treno o frequentano le stazioni.

Da diversi anni è impegnata in campagne tese a ridurre l’incidentalità ferroviaria accidentale, attraverso un’opera di sensibilizzazione in particolare dei giovani, spesso inconsapevoli dei pericoli presenti in ambito ferroviario.

Sono infatti numerose le iniziative che si muovono in questa direzione sul territorio: da cinque anni gli operatori del Compartimento Polfer Sardegna incontrano gli studenti nell’ambito del progetto “Train ….to be cool”, per sensibilizzarli in merito a quei comportamenti che possono mettere a rischio la propria incolumità, per una semplice disattenzione o per sfida tra adolescenti.

Il progetto ha raggiunto numerosissimi ragazzi oltre che a Cagliari, anche nelle altre provincie della Sardegna. Come sottolinea il Dirigente il Compartimento Polizia Ferroviaria della Sardegna Gabriella Acca “l’impegno della Polizia Ferroviaria per promuovere la cultura della legalità è costante da anni attraverso progetti che coinvolgono le Scuole di primo e secondo grado, orientati in modo specifico verso la cultura della legalità e della sicurezza ferroviaria’’.

Si tratta di progetti nella maggior parte dei casi interattivi, che stimolano l’apprendimento di semplici regole anche attraverso il gioco e l’attività sportiva. In tale ambito si inquadra l’importante iniziativa che il giorno 2 giugno si svolgerà a Cagliari organizzata dall’ ANSF-POLFER-FIPAV, in collaborazione con il Compartimento Polfer Sardegna e che vedrà la partecipazione ed il coinvolgimento di tanti studenti in una giornata dedicata allo sport ed alla sicurezza“.