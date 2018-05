Autovelox Assemini: ecco le postazioni del mese di giugno

Comunicazione della Polizia municipale

Di: Redazione Sardegna Live

La polizia municipale, al fine di rendere più consapevoli gli automobilisti che occorre moderare l’andatura rispettando i limiti imposti, ha comunicato le date di posizionamento del dispositivo autovelox sia all’interno dei Softbox sia su apparato mobile che su veicolo di servizio.

Il 1° giugno, nel pomeridiano, sarà sulla Strada Sestu - Assemini; il 5 giugno, nel pomeridiano, in Corso Africa; l’8 giugno, di mattina, in Corso Asia; il 12 giugno, di mattina, in Via Padova; il 14 giugno, nel pomeriggio in Corso Asia; il 15 giugno, di pomeriggio in Via Coghe; il 19 giugno, di mattina, Strada Sestu - Assemini; il 21giugno, di mattina, in Corso Africa; il 22 giugno, di mattina, in Via Padova; il 26 giugno, di pomeriggio, in Corso Asia e il 27 giugno, nel pomeriggio in Corso Africa.