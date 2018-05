Cane abbandonato dentro l’auto con i finestrini chiusi: proprietaria denunciata

Grazie all’interessamento della Questura e di un poliziotto libero dal servizio, la povera bestiola è stata salvata dal caldo torrido dell’abitacolo

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, mediante la costante vigilanza di tutte le zone della città, gli Agenti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà una donna per il reato di abbandono di animali.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 14.10 di ieri quando il Centro Operativo ha inviato un equipaggio della Squadra Volante in Via Donizetti dove un poliziotto, libero dal servizio, nel transitare nella via aveva notato che, all’interno di un’autovettura chiusa ed esposta al sole vi era un cane di media taglia in evidente stato di sofferenza. Il cane chiuso all’interno dell’auto era ansimante, accucciato sul sedile anteriore lato guida con la testa rivolta verso il tappetino poggiapiedi e legato al pomello del cambio con il guinzaglio.

All’arrivo della Volante, l’operatore libero dal servizio insieme ad alcuni passanti, aveva già provveduto ad aprire l’auto consentendo al cane, accalorato e afflitto, di poter respirare, vista l’alta temperatura dovuta all’orario e alla prolungata esposizione del mezzo al sole, che rendeva l’abitacolo rovente. Vista la situazione i poliziotti hanno provveduto a prelevare la bestiola, trasportandolo presso i locali della Questura per rifocillarla, poiché la proprietaria dell’auto al momento risultava non rintracciabile.

Dalle verifiche effettuate è emerso che il cane era munito di dispositivo microchip che ha permesso agli operatori di risalire al nominativo della proprietaria, la quale, solo più tardi si è presentata presso gli uffici della Questura, in quanto informata del salvataggio e successivo prelievo del cane da parte della Polizia tramite un biglietto lasciato a bordo del mezzo. Al termine degli atti di rito, su disposizione del P.M. di turno, il cane è stato restituito alla proprietaria.