Christopher ft. Cool Caddish , con ‘Bravo Bravo’ si racconta la vita reale in chiave rapper

Il nuovo lavoro di Christopher & Cool Caddish (Gabriele Galietta) entrambi fanno parte di Rap Pirata, un “insieme di tante piccole famiglie che unite ne fanno una gigante”

Di: Alessandro Congia

Sono giovani, sono sardi, suonano e cantano quel genere che piace. Quel genere che dice in chiaro e senza troppi giri di parole ciò che accade, in una società in chiave moderna, un mondo reale, dove chi canta ti guarda a testa alta, senza censure. Eccolo il video, tutto made in Sardinia: è una sorta di ‘presa in giro’ (potremo definirla) dei personaggi della vita quotidiana.

I prossimi video avranno un senso più profondo, e saranno caricati nel canale degli arabus Crew su YouTube. E’ diretto e montato da Fabrizio Vinci (FV PROD.), per Stefano Colombo, in arte Christopher, per il brano “Bravo Bravo” che ha dato il titolo al suo secondo album, uscito il 28 maggio in copia fisica e disponibile in tutte le piattaforme online dalla prossima settimana.

Fondamentale per la realizzazione del video è stato Daniele Ugoni, fotografo e viral manager, che ha dato il suo aiuto anche per ricerca della location, la bellissima Villa Melissa, a Quartu Sant’Elena. Hanno partecipato Cool Caddish, con il quale c’è stato il featuring, Lorenzo Sitzia, Michela Didu, Roberta Atzori, Martina Nocco, Francesca Bande, Marco Gambero, Elisa Bocchiddi. Christopher fa parte del gruppo musicale Arabus Crew di Arbus, nato nel 2014 .

Creato da Stefano Colombo e Matteo Cancedda , esordiscono con dei video e alcuni singoli sul loro canale YouTube un pò per gioco, negli anni il movimento diventa sempre più importante e ciò fa si che nel 2017 venga pubblicato il loro primo disco, dal titolo “Random”.

Questo album porta loro a creare il loro piccolo studio, nel quale si riuniscono per scrivere e registrare le loro canzoni. Con l’andare del tempo pubblicano sempre più brani accompagnati dai video, e nonostante serie difficoltà e la poca visibilità, dopo un anno, il 28 maggio pubblicano il loro secondo album, intitolato Bravo Bravo, composto da 15 tracce, alla ricerca di qualcosa che gli dia lo slancio giusto nel panorama musicale moderno.

VIDEO