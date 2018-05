Gianfranco Pala, va in pensione lo storico direttore dell’ex carcere di Buocammino

Eccetto Tempio e Oristano, Pala ha retto tutti gli Istituti della Sardegna con incarichi temporali

Di: Alessandro Congia

“Gianfranco Pala, lo “storico” direttore della Casa Circondariale di Cagliari “Buoncammino”, è ormai in pensione. Nel formulargli gli auguri per questo importante traguardo, i volontari di Sdr ne sottolineano l’umanità e l’equilibrio nella gestione delle risorse professionali degli operatori, di quanti indirettamente hanno collaborato con l’Istituto e dei detenuti”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente di “Socialismo Diritti Riforme”, l’associazione che dal 2009, grazie a una convenzione sottoscritta con l’Istituto, opera stabilmente nella struttura penitenziaria.

“Aldilà della professionalità dell’attuale direttore del principale Istituto detentivo dell’isola Marco Porcu – sottolinea Caligaris – la storia del nostro sodalizio è legata a quella di Gianfranco Pala che ha dato a SDR la possibilità di collaborare garantendo da subito i colloqui bisettimanali con le persone private della libertà e favorendo un rapporto di cordiale dialogo e scambio di proposte culturali e sociali per migliorare la vita dei detenuti. Ciò in particolare durante gli anni in cui la struttura cagliaritana di viale Buoncammino registrava dei gravi limiti per il sovraffollamento e per le oggettive difficoltà derivanti anche dalla mutata fisionomia dei detenuti, con sempre maggiori problematiche legate alla droga e al disagio sociale”.

“Pala, che ha curato anche gli aspetti organizzativi del trasferimento, il 23 novembre 2014, dal ottocentesco Istituto di “Buoncammino” al più recente carcere di Uta, la cui costruzione è iniziata nel 2005 e non è ancora conclusa, è ricordato da moltissimi detenuti “storici” per l’umanità e per la conoscenza personale e familiare della quasi totalità dei ristretti, anche quando i “numeri” dei presenti dentro le mura dell’Istituto di Pena a Cagliari e a Uta hanno raggiunto cifre esorbitanti”.

“Nel ringraziarlo per la fiducia accordata all’associazione – conclude la presidente di SDR – rinnoviamo cordiali auguri per una nuova stagione che auspichiamo piena di soddisfazioni anche per il ruolo di Presidente del Comitato regionale Federboxe che ricopre con successo dal 2014.

Originario di Decimomannu, 60 anni, sposato e padre di 2 figli, Gianfranco Pala, laureato in Giurisprudenza ha iniziato la carriera nell’amministrazione penitenziaria nel 1986, quando dopo aver superato il concorso per 25 posti, ha ottenuto l’incarico di Vicedirettore nella Casa Circondariale di Cuneo.

Nel 1989 è arrivato a “Badu ‘e Carros” dove, dopo due mesi, è stato nominato Direttore in sostituzione di Francesco Massidda impegnato nel corso per Dirigente. Sono trascorsi due anni ed è arrivato un “battesimo” impegnativo. Dal 1991 al 1998 Gianfranco Pala è stato Direttore della Casa di Reclusione dell’Asinara dove l’anno successivo al suo incarico è stata aperta la sezione di massima sicurezza.

Anni cruciali per la presenza nell’Istituto di rappresentanti di peso della criminalità organizzata come Francesco Schiavone, Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Renato Vallanzasca, Carmelo Musumeci. Successivamente è stato responsabile di Alghero e quindi dal 1999 di Cagliari Buoncammino e Uta. Eccetto Tempio e Oristano, Pala ha retto tutti gli Istituti della Sardegna con incarichi temporali.