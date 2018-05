Fiamme su un’auto in sosta, pericolo per un’abitazione invasa dal fumo

Le squadre del 115 sono state allertate intorno all’1.45

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, intorno alle due del mattino, per un incendio di un’auto, una Fiat Punto, parcheggiata in via Leonardo Da Vinci, a Sestu.

Le fiamme hanno coinvolto anche in abitazione adiacente, la squadra del 115 è dovuta Intervenire anche all’interno della casa invasa dal fuoco, fortunatamente non c’era nessuno. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, ma c’è il forte sospetto che sia doloso.