Fiera delle ciliegie 2018. Soro: «Vanificati i nostri sforzi»

Il Presidente della Pro loco è intervenuto all’indomani dell’annullamento della manifestazione

Di: Antonio Caria

«Purtroppo con il tempo non si può lottare». Sono queste le parole di un rammaricato Presidente della Pro loco di Bonnanaro, Franco Soro, dopo la decisione di annullare la trentesima edizione della fiera delle ciliegie, programmata per questo fine settimana.

Purtroppo, le cattive condizioni meteorologiche di questi ultimi giorni hanno compromesso, in maniera seria, la raccolta delle ciliegie dai parte dei tanti produttori presenti in paese. Un tipo di frutto molto delicato che, a differenza dei duroni, risente maggiormente delle variazioni climatiche.

«Mi dispiace principalmente per i miei concittadini – ha sottolineato Soro –perché la fiera è sempre stata un’opportunità per dare un impulso all’economia del paese». Infatti, l’occasione è sempre stata propizia non solo per i produttori, ma anche per alcuni comitati, tipo San Giorgio e Santa Barbara, per poter guadagnare qualche soldo.

Soro non ha voluto nascondere il suo dispiacere: «Noi e l’Amministrazione comunale ci sentiamo demoralizzati dopo tutti gli sforzi profusi per organizzare una buona fiera, ma ci dobbiamo arrendere a cose più grandi di noi, come il maltempo».

Una decisione presa all’unanimità in quanto, secondo il Presidente della Pro loco, «i produttori non potevano garantire il prodotto». La macchina organizzativa era stata già messa in moto tempo, con un’importante spesa economica. Basti pensare che, solo per la pubblicità, erano stati spesi circa 5mila euro. «Le prospettive erano buone, ma i resoconti li avremmo fatti sempre alla fine».