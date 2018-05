Arrestato a Oristano pericoloso latitante rom

Il 32enne è stato rintracciato all’interno di un noto albergo cittadino

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della Squadra Volante di Oristano hanno tratto in arresto un pericoloso cittadino di etnia rom 32enne, pluripregiudicato, per una serie innumerevole di reati per lo più contro la persona e il patrimonio, commessi in varie parti di Italia, a carico del quale la Procura della Repubblica di Trapani aveva già emesso, appena 10 giorni fa, un Ordine di carcerazione.

Il giovane, che negli anni aveva, tra l’altro, fornito numerose identità differenti, è stato rintracciato il giorno dopo il suo arrivo a Oristano. Ultimate le operazioni di rito, è stato condotto presso il carcere di Massama a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il 32enne, nonostante risulti disoccupato da sempre, è stato rintracciato all’interno di un noto albergo cittadino, nel quale si trovava unitamente alla moglie, pregiudicata anch’essa, e al figlio minore.

Secondo la polizia, i tre, erano a Oristano per la commissione di reati. A carico dell’arrestato, terminato il periodo di reclusione, verrà inoltre emesso dal Questore un Foglio di via obbligatorio dalla provincia di Oristano con divieto di farvi ritorno per i prossimi anni.