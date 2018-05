Bovino sbarra la strada a una motociclista: inevitabile l'impatto

La donna ha riportato una “frattura del radio e lussazione del carpo”

Di: Redazione Sardegna Live

Una turista austriaca di 50 anni, impegnata in una passeggiata turistica a bordo della sua moto di grossa cilindrata, sulla Strada Provinciale 13 all’altezza del chilometro 19, in direzione Jerzu, in uno dei tornanti che caratterizzano il percorso si è trovata un bovino sulla carreggiata che circolava liberamente.

La motociclista nulla ha potuto per evitare l’impatto contro l’animale: è caduta rovinosamente a terra riportando una “frattura del radio e lussazione del carpo”. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Jerzu e il personale del 118. La motociclista è stata trasportata all’ospedale di Lanusei. L’animale investito, privo di segni identificativi, è stato abbattuto su disposizione del veterinario dell’ASL di Lanusei.

E’ questo l’ennesimo episodio di incidenti stradali causati dall’abbandono o incuria degli animali domestici e già oggetto di attenta analisi da parte del Comando Provinciale di Nuoro. I Carabinieri della Compagnia di Jerzu, invitano i proprietari alla massima attenzione al fine di prevenire qualsiasi situazione di pericolo per la circolazione stradale.