Picchiato all’alba da un gruppo di balordi, è caccia agli aggressori

L’inquietante episodio è avvenuto all’alba di quest’oggi

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Radiomobile di Cagliari, stanno eseguendo un'attività di indagine volta ad identificare i responsabili di una violenta aggressione avvenuta alle prime luci dell’alba, intorno alle 05.30 nei pressi del supermercato sito in viale Lungo Saline. Un giovane classe 1997, intento a salire a bordo della sua auto, è stato affrontato da una decina di ragazzi che in gruppo, per futili motivi e dopo una breve discussione, lo hanno aggredito violentemente al volto causandogli gravi fratture craniche e mandibolari, con una prognosi di 40 giorni.

Il ragazzo è stato subito soccorso e trasportato dal 118 all’ospedale Santissima Trinità, dove si trova tuttora ricoverato. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile proseguono le attività di indagini finalizzate a dare un’identità agli aggressori.