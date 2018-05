Poetto, aggrediscono due uomini in bici: scatta una denuncia

I militari stanno ricercando gli altri giovani che hanno partecipato all’aggressione

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno denunciato un giovane, classe 2002, di Quartu Sant’Elena, per lesioni gravi in concorso aggravate dai futili motivi. Infatti, lo studente, in compagnia di alcuni amici in corso di identificazione, ingaggiava una violenta discussione con due cagliaritani, un geologo della Regione e un agente di commercio, rispettivamente classe 1962 e 1963, che transitavano dal lungomare Poetto a bordo delle loro bici.

Dalla violenta discussione ne scaturisce una vera e propria aggressione da parte dello studente in compagnia dei suoi amici nei confronti soprattutto di uno dei due uomini al quale provoca gravi lesioni, per le quali l’uomo è stato dimesso con 15 giorni di prognosi dall’ospedale Santissima Trinità, Si tratterebbe infatti di trauma cranico con frattura ossea del naso. Le indagini dei militari dell'Arma sono tuttora in corso.