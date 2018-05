Ennesima notte dei roghi alle auto, due veicoli distrutti a Barracca Manna

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate a Pirri

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari a Barracca Manna, a Pirri, dove una prima squadra è intervenuta intorno alle 2 del mattino in via Delle Ortensie per l'incendio di un'autovettura. Successivamente un'altra squadra è intervenuta mezzora dopo in via Federico Fellini, in un area di parcheggio per spegnere le fiamme su un autofurgone.

Le squadre del 115, coordinate dalla sala operativa, sono tempestivamente intervenute per evitare che le fiamme coinvolgessero altri veicoli adiacenti e per mettere in sicurezza la zona circostante. Le cause dei roghi sono in fase di accertamento, ma si ipotizza purtroppo che siano di natura dolosa.