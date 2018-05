Incendiava auto per divertimento, piromane rintracciato dalla Polizia

Fondamentali le immagini di una telecamera di sicurezza che hanno incastrato il 29enne

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, potenziato per rispondere alle esigenze dei cittadini che sempre più spesso si rivolgono alla Polizia di Stato per chiedere prevenzione e sicurezza, intensificato e mirato anche alla prevenzione e alla repressione di atti incendi contro le autovetture in sosta nel capoluogo e nell’hinterland, i poliziotti della squadra Volante hanno identificato l’autore di un atto incendiario avvenuto la scorsa notte in via Asiago in danno di una Fiat Panda.

Il giovane, un 29enne cagliaritano, pregiudicato, è stato riconosciuto dagli Agenti anche grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale della zona ed è stato identificato e denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento.

Dalle telecamere si vede nitidamente il ragazzo arrivare a piedi con in mano degli oggetti, chinarsi davanti allo pneumatico e armeggiare per qualche istante. Dopo un attimo si nota una fiammata che avvolge la parte posteriore del veicolo e poi propagarsi al resto dell’auto.